Wurde 18-Jähriger in Salzgitter-Bad niedergestochen?

Passanten fanden ihn hilflos auf dem Gehweg liegend: Ein junger Mann ist am Dienstag gegen 23 Uhr an der Breiten Straße entdeckt worden. Der hinzugerufene Notarzt entdeckte bei dem 18-Jährigen eine Verletzung am Oberkörper – die vermutlich durch ein Messer oder einen ähnlichen gefährlichen Gegenstand verursacht wurde. Der schwer, möglicherweise sogar lebensgefährlich verletzte Heranwachsende wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu der mutmaßlichen Stichwunde kam, ist völlig unklar, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. Das Opfer war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen der Ereignisse. Der Mann wurde an einem Durchgang entdeckt, der zur Gablonzer Straße führt, berichtet Pintak. Seine Kollegen haben Spürhunde eingesetzt, um mögliche Spuren des Hergangs zu entdecken.

Zeugen wenden sich an das Polizeikommissariat in Salzgitter-Bad: (05341) 8250.