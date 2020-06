Männergruppe bestiehlt 18-Jährigen in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Zu einem brutalen Überfall ist es am Mittwoch, 17. Juni, in Salzgitter-Bad gekommen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Einen 18-Jährigen haben bislang nicht ermittelte Täter in der Nacht von Dienstag, 16. Juni, auf Mittwoch, 17. Juni in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad brutal überfallen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 0.30 Uhr am betreffenden Mittwoch.

Erst bestahlen die Täter den 18-Jährigen, dann griffen sie ihn an

Eine Gruppe von Männern habe dem 18-Jährigen Kleidung und sein Mobiltelefon gestohlen. Im Anschluss an den Diebstahl, so der Polizeibericht weiter, griffen die Männer ihr Opfer auch noch an, so dass der 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400 Euro. Einer der Täter soll sehr groß sein und schwarze Haare haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer ebenfalls schwarzen Jacke. Die Polizei Salzgitter-Bad bittet um Hinweise unter (05341) 8250.

