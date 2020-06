Jeder Achte zu schnell bei Polizeikontrolle bei Hohenrode

109 Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Polizei am Donnerstag bei einer dreistündigen Kontrollaktion auf der Bundesstraße 6 bei Hohenrode verzeichnet. Insgesamt durchfuhren zwischen 6.30 und 9.30 Uhr 860 Fahrzeuge die Messstelle, wie die Polizei mitteilt.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug demnach 132 Kilometer in der Stunde. In sieben Fällen könnten die Überschreitungen Fahrverbote nach sich ziehen, so die Polizei in ihrem Bericht. An der Stelle sind höchstens 70 Kilometer in der Stunde erlaubt.

red