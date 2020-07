Zwei Ladendiebe in Drogeriemärkten in Salzgitter-Bad

Zwei Ladendiebe waren am Freitag zwischen 17 und 17.20 Uhr in zwei Drogeriemarktfilialen in Salzgitter-Bad aktiv. In einer Filiale in der Straße Am Pfingstanger erbeutete ein 36-Jähriger Täter diverse Parfüms. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach, ergriff der Täter die Flucht, konnte allerdings kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Nahezu zeitgleich wurde in derselben Filiale ein 31-Jähriger dabei beobachtet, als er diverse Parfüms in einem Rucksack verstaute. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ er die Waren in dem Drogeriemarkt zurück und floh. Wenige Minuten später stahl derselbe Täter mehrere Parfüms in einer Drogeriemarktfiliale in der Straße An der Erzbahn und wurde gestellt.

