Radler auf Nord-Südstraße als Falschfahrer unterwegs

Engagierte Zeugen haben am Sonntag gegen 17 Uhr, einen Radfahrer gestoppt, der die Nord-Süd-Straße in entgegengesetzte Richtung in Schlangenlinien befuhr. Die Zeugen befuhren die Nord-Süd-Straße von Gebhardshagen in Richtung Salzgitter-Bad, als ihnen in Schlangenlinien über beide Spuren ein 28-jähriger Salzgitteraner mit seinem Fahrrad entgegenkam. Mehrere PKW- Fahrer versuchten, den Radfahrer zu stoppen, der aber zunächst in die Engeroder Straße abbog. Hier gelang es den Radfahrer aufzuhalten, bis die alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,07 Promille an. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

