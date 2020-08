Zu dem Einbruch kam es an der Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Den Schaden beziffert die Polizei mit zirka 100 Euro und sucht Zeugen.

Täter stehlen Werkzeug aus Gartenlaube in Salzgitter-Bad

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in eine Gartenlaube an der Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad eingedrungen.

Die Polizei setzt auf Hinweise

Aus der Laube sei Werkzeug entwendet worden, die Schadenshöhe betrage zirka 100 Euro. Zeugen werden gesucht: (05341) 1897.

red