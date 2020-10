Heiße Töne beim Klesmer-Festival in Salzgitter

Das Klesmerfestival ist traditionell musikalisch gemischt, und daran ändert sich trotz der ausgefallenen Veranstaltung im laufenden Jahr auch 2021 nichts. Das sei dem geschuldet, dass es sich bei den Salzgitteraner Klesmern um Wandermusikanten handelte, sagt Fachdienstleiter Hartmut Schölch. Da passe mehr der Begriff Weltmusik, betont er.

Klesmers Techter machen den Anfang

Und so umfasst das Programm – immer unter dem Vorbehalt einer wiederaufflammenden Pandemie und entsprechender Maßnahmen – Bands sehr unterschiedlicher Stilrichtungen. Nächstes Jahr soll das Klesmerfestival vom 4. bis 6. Juni über die Bühne gehen. Zum Start kommen gleich Klesmers Techter, eines der wenigen weiblichen Klezmerensembles Europas. Das Trio gibt es seit mehr als zehn Jahren. Sie traten bereits mit Giora Feidman auf. Gleich darauf folgt die Unterbiberger Hofmusik, die traditionelle bayerische Blasmusik mit Jazz und anderen Musikstilen mischen. Die Band besteht aus der Familie Himpsl, die das Programm „Dahoam und Retour“ zeigt. „Wir möchten mit unserer Musik Grenzen überwinden und Menschen und Kulturen einander näher bringen“, sagen sie.

Programm ist bunt gemischt

Makatumbe ist die dritte Band des Festivals, die laut Ankündigungstext „eine Mischung aus World und Future Pop, Reggae, Hip-Hop, Drum’n’Bass, Techno, Klezmer, Obertongesang, orientalischer und internationaler Volks-, Tanz- und Popmusik und allem was sonst noch Spaß macht“ bietet. Die vier jungen Musiker aus Hannover böten „all das, was Musik bewegen kann, den Moment, das Publikum und die Freude am musikalischen Ausrasten“.

Humor spielt eine Rolle im Programm von Aufwind

Auch Aufwind bietet Klesmermusik, laut Ankündigung mit singender Powergeigerin, einem saitenbearbeitenden Troubadour und einen meisterhaften Klarinettenvirtuosen, einem bandonionquetschenden Akkordarbeiter und einen baßzupfenden Tieftonkönner. Weiter heißt es: „Als Zutaten folgen alsdann auserlesene Lieder, würziger Klesmer, leidenschaftliche Spielfreude, eine Prise Balkan, ein Körnchen Traurigkeit und reichlich Humor.“ Zudem spiele Humor eine Rolle im Programm von Aufwind.

Mongolische Pferdegeige und außergewöhnlicher Gesang

Gypsy Jazz bieten Marion & Sobo Band, ein französisch-polnisch-deutsches Quintett. Die Formation singt in bis zu acht verschiedenen Sprachen und verbindet ihn mit globaler Musik, improvisiertem Scat-Gesang bis hin zum Chanson. Die Violons Barbares bestehen aus drei Musikern, die stilistische Grenzen zwischen Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Impro einreißen, wie es in der Ankündigung heißt. „So wundersam jung können alte Melodien klingen“, werben die Veranstalter. Zu hören sind unter anderem die mongolische Pferdegeige, die bulgarische Spießgeige und außergewöhnlicher Gesang mit außergewöhnlicher Stimme.

Chöre aus Salzgitter und Umland zum Abschluss

Am Abschlusstag sind auch Chöre aus Salzgitter zu hören sowie die Sölter Kinder. Ein interkultureller Abschluss ist das Ausrufezeichen der Veranstaltung. Der Marktplatz wird zudem für Kinder und Jugendliche zur Spielwiese.

Und schon plant Schölch für 2023, denn da feiert das Festival 25-jähriges Jubiläum. „Wir werden eine Ausstellung zur Geschichte und zum Werdegang der Salzgitteraner Klesmer geben“, kündigte er an,zudem gibt es Schulprojekte.