Im Herzen der Südstadt von Salzgitter-Bad befindet sich eine kleine, ringförmig angelegte Parkanlage mit der Vepstedter (Vöppstedter) Ruine.

Die kleine Vepstedter Dorfkirche wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und war dem heiligen Jacobus geweiht. Die Mehrzahl der alten Kirchen in unserem Gebiet waren ursprünglich Wehrkirchen. Sie dienten zu Zeiten der Kriege der Bevölkerung als Unterschlupf bei Belagerungen und Schutz vor herumstreunenden Söldnern. Vermutlich wurde im 9. Jahrhundert ein Wehrturm zum Schutz der Bewohner des nahe liegenden Dorfes Vöppstedt errichtet.

Das Mausoleum in den 1980er Jahren. Foto: Rolf Czauderna / archiv

An den Turm wurde um 1100 ein Kirchenschiff angebaut so dass das Dorf eine Kirche erhielt. Es ist anzunehmen, dass die Kirche in der Bierfehde (1481-1486) während der Belagerung Salzgitters durch die südniedersächsische Städteallianz zerstört wurde.

Militärische Nutzung der Ruine

1591 wurde sie als Totenkapelle wiederaufgebaut und das umliegende Grundstück als Friedhof genutzt. Im Dreißigjährigen Krieg verfiel die Kapelle erneut. In den Jahren zwischen 1659 und 1683 wurde dann das Dach neu eingedeckt und der Apsisbogen am östlichen Giebel aus statischen Gründen zugemauert. Während der französischen Fremdherrschaft in den Jahren 1806-1813 wurde die Kirche als Militärgefängnis genutzt.

Am 20. Mai 1807, also nach der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, die den Niedergang der regionalen, preußischen Vormachtstellung einleitete, forderte der französische Stadtkommandant La Chaise den damaligen Superintendenten der evangelischen Kirche auf, innerhalb einer Tagesfrist alle Einrichtungsgegenstände aus der Kapelle zu räumen. So mussten selbst Altar und Kanzel abgebrochen werden und in die Stadtkirche St. Mariae-Jacobi überstellt werden.

Salzgitter war zur damaligen Zeit ein wichtiger Etappenort zwischen der Hauptstadt des Königreiches Westphalen, Kassel und dem Distrikt Magdeburg. In dieser Zeit wurde der zwangsweise Eintritt von einheimischen Zivilisten in das Westfälische Heer durch Auslosung vorgenommen.

Kirche als Futtermagazin für Truppen

Viele Bürger entzogen sich dieser Maßnahme durch Flucht. Deshalb wurden Landdragoner (eine Art Militärpolizei) beauftragt die Deserteure einzufangen und in der Kirche festzusetzen, bevor sie in den Westen abtransportiert wurden.

Das Garßentor in den 60er Jahren. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Zeitweise diente die Kirche auch als Futtermagazin für die durchziehenden Truppen. In den Jahren nach dem Abzug der Franzosen wurden die Totengottesdienste an diesem Ort nicht wieder aufgenommen und die Kapelle verfiel zunehmend.

Kirche ist stark zerfallen

Es wurde sogar in Erwägung gezogen die Kapelle abzubrechen, um mit den Erlösen aus dem Verkauf des Baumaterials die salzgittersche Kirche St. Marie-Jakobi zu sanieren. Im Jahr 1863 brach das Turmdach ein. Um 1900 stürzte die Mauer des Apsisbogens um und legte so die heute als Eingang genutzte Öffnung frei. 1924 musste auch das Dach des Kirchenschiffes abgenommen werden, da es durch sein Gewicht die Seitenwände einzudrücken drohte.

Bis 1940 hatte sich der Zustand des Gebäudes so sehr verschlechtert, dass das umliegende Gelände weitläufig abgesperrt wurde. Nachdem 1886 der evangelische Altstadtfriedhof angelegt wurde, ging die Anzahl der Beerdigungen auf dem Vöppstedter Friedhof immer weiter zurück, bis vermutlich die letzte Beisetzung im Jahr 1920 stattfand.

Viele Umbauten nach Verfall

Nach mehreren Umbauten an der Ruine stehen heute nur noch die Außenmauern des 12 × 8,5 m großen Kirchenschiffes sowie die Mauern des 5,65 × 4,7 m großen Turmes. Ein Zugang zum Turm ist nur durch das Kirchenschiff möglich, der Haupteingang zur Kirche war im 16. Jahrhundert an die Südseite des Schiffes verlegt worden und wurde mittlerweile zugemauert.

Die Vöppstedter Ruine mit Dacheindeckung im Jahr 1920. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Die Vöppstedter Ruine wurde 1967 ausgebaut und dient bis heute als Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewalt und erinnert seit 1990 auch an die 33 Opfer der Brandkatastrophe im Jahr 1960, von der die damalige Schachtanlage „Hannoversche Treue“ heimgesucht wurde.

Gedenksteine und Ehrenmale

Der in nordwestlicher Richtung stehende Torbogen entstammt dem Garßenhof aus Salzgitter-Gitter. Er wurde im Herbst 1941 dort abgetragen und an der heutigen Stelle wieder aufgebaut. Im östlichen Bereich des Parks findet man einen Gedenkstein des 1870/71 Krieges gegen Frankreich. Dieses Ehrenmal stand ursprünglich am Gittertor und wurde 1958 hierher umgesetzt. Neben einer Erinnerungsplatte findet man an den Seiten des Steines jeweils ein gegossenes Porträt von Kaiser Wilhelm II. und dem 99-Tage-Kaiser Friedrich III.. Oben auf dem Stein thronte einst ein mächtiger Adler, der auf mysteriöse Weise in den 1970er Jahren verschwunden ist.

Viele Persönlichkeiten begraben

Viele bedeutende aber wohl auch vergessene Persönlichkeiten aus dem alten Salzgitter wurden auf diesem Friedhof begraben. Neben Begräbnisstätte mehrerer angesehener Bürger der Salzstadt aus Handel und Handwerk findet man Grabstätten von Heinrich Ahrens, der 1848 ein Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung war, Emil Langen, den Gründer des ersten Eisenhüttenwerkes am Gittertor, der Familie Unger die über die Jahre zahlreiche Salinenverwalter gestellt hat und der Familie Sievers, die noch heute eine der ältesten Apotheken Deutschlands betreibt.

Grabsteine restauriert

Vor einigen Jahren kümmerte sich der Geschichtsverein Salzgitter um die Erhaltung der historischen Grabsteine. Die ältesten Steine stammen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Im November 2000 waren die Sanierungsarbeiten an 30 historischen Grabdenkmälern des Vöppstedter Friedhofs nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen. So erinnern die Denkmäler an die ursprüngliche Bedeutung des Geländes. Der Geschichtsverein hatte dazu den nötigen Betrag an Spenden eingeworben. Soweit wie möglich wurden die Inschriften der Grabsteine restauriert und Beschädigungen an den Steinen ausgebessert. In vielen Fällen wurden abgesackte Fundamente erneuert. Auch hatte man alte, inzwischen verrostete Eisenverankerungen durch Edelstahl ersetzt.

Einige, über viele Jahre im Rasen liegende, Grabplatten die von der Bodenfeuchtigkeit beschädigt waren, wurden ebenfalls soweit wie möglich saniert. Außerdem setzte man sie auf niedrige Sockel, um sie vor Erdfeuchtigkeit zu schützen. Alle Verbesserungen wurden im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Hannover vorgenommen.

Grabsteine mehrfach umgesetzt

Ob die Toten tatsächlich an den Stellen auf dem Friedhof begraben wurden, an denen jetzt ihre Grabdenkmäler stehen ist nicht sicher da einige Steine schon mehrfach umgesetzt wurden. Im östlichen Teil des historischen Friedhofes, nahe der Friedrich-Ebert-Straße, befindet sich ein kleines Mausoleum.

Am Rande des Friedhofs abgestellte Grabsteine im Jahr 1920. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Es wurde 1877 erbaut und ist die letzte Ruhestätte des Geschwisterpaares Ludwig Gerke und Minna Jacobi. Beide waren zu Lebzeiten sehr wohlhabend und haben unter anderem den Bau der Altstadtschule und den eines Pflegeheimes (später Gildehaus) finanziert sowie zur Renovierung der St.-Mariae-Jakobi-Kirche beigetragen.

Friedhof heute unter Denkmalschutz

Das Mausoleum hatte ursprünglich ein Kupferdach, das 1915 ausgetauscht wurde. Umgeben ist es von einem Begräbnisplatz. Hier schlummern noch, mit Erde und Büschen bedeckt, sieben zum Teil reich verzierte Grabplatten bzw. Steine der Familie Gerke. Gegenwärtig liegt die Begräbnisstätte, die zur Hälfte mit Efeu zugewuchert ist, im Dornröschenschlaf und macht eher einen etwas ungepflegten Eindruck. Der Friedhof steht heute unter Denkmalschutz.

Schön, dass die steinernen Zeugnisse der Vergangenheit erhalten werden konnten. Denn so berichtet der historische Vöppstedter Friedhof von der Geschichte des alten Salzgitters.