Salzgitteraner Graffiti-Künstler paart Corona mit Halloweenmotiven

Das Gymnasium „Am Eikel“ in Salzgitter-Bad hat rein optisch schon deutlich bessere Tage gesehen. Mitte der 60er-Jahre entstand dieser Gesamtkomplex nach und nach und wurde aufgrund steigender Schülerzahlen fortlaufend erweitert. Viele separate Pavillons, Aula und Sporthalle prägen das Gesamtbild, allerdings auch sehr viel grauer Beton, der durch die Jahre nicht zwingend attraktiver geworden ist. Jetzt kam allerdings sehr viel frische Farbe hinzu, und das ging dann auch ganz schnell.

Der Künstler suchte eine Wand

Der nicht nur in der hiesigen Region bekannte Künstler und Graffiti-Sprayer Ronny Knorr aus Salzgitter-Bad suchte per Mail eine Wand für seine außergewöhnlichen Motive. Hans-Günter Gerhold, Schulleiter und Oberstudiendirektor am Gymnasium, zeigte sich von Knorrs Angebot sofort begeistert und ließ dem Künstler völlig freie Hand bei der Gestaltung der Außenwand eines Pavillons.

Nach 10 Stunden war es beendet

Ausgestattet mit Spraydosen und Farben in allen Varianten legte Knorr los, und nach knapp 10 Stunden konnte das etwa 40 Quadratmeter große Gesamtkunstwerk begutachtet und bewundert werden. Zu sehen sind Motive, die sowohl Corona als auch Halloween beinhalten und sich auch ergänzen. Doppeldeutigkeiten sind gewünscht und gewollt.

Coronaviren, Klopapier, Masken

Zu sehen sind grüne Coronaviren, ein Lautsprechermonster, Szenen des Lockdowns und eine furchteinflößende Schlange, die bezeichnenderweise jede Menge „Klopapier“ mit sich trägt. Eine Anspielung auf das aktuelle Tagesgeschehen. Die Kürbismotive mit Mund-Nasenschutzmasken sowie ein blauer Gorilla runden das Ganze ab. Nicht fehlen durfte mittig Knorrs Schriftzug und Pseudonym „Rocket 192“ sowie der Hashtag „art is not a crime“.

Gerhold: Salzgitter braucht Farbe

Schulleiter Gerhold zeigte sich begeistert vom Ergebnis und der Geschwindigkeit, in der Knorr gearbeitet hat, noch dazu kostenlos. „Diese Schule und Salzgitter brauchen Farbe, ganz viel Farbe. Wir sind bunt und bleiben es auch. Es ist schön zu sehen, wie viele tolle Menschen in unserer Stadt leben und Gutes tun“, ließ sich Gerhold gern zitieren. Die Schüler sind auf jeden Fall begeistert.

P.S.: Sie haben eine Wand, keine Spraydosen und kein Talent? Ronny Knorr würde sich sehr freuen und unterstützt gerne.

