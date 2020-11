Bruchmachtersen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Noch hat die Polizei keine Hinweise auf die Täter.

Unbekannte schlagen Baggerscheibe in Salzgitter ein

Unbekannte Täter haben am Wochenende die Scheibe eines Baggers in der Leibnitzstraße eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kann sich die Tat zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.42 Uhr, ereignet haben. Die Scheibe ist wohl mit einem Stein eingeschlagen worden. Hinweise auf die Täter konnte die Polizei nicht ermitteln. Der Sachschaden am Bagger betrage ungefähr 250 Euro. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

red