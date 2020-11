Salzgitteranerin hält Landschaft der Region in Aquarell fest

Ob Anika Sobania die Liebe zur Malerei in die Wiege gelegt wurde, darüber kann die heute 52-jährige nur spekulieren. An einen Pinsel in ihren Babybettchen kann sie sich jedenfalls nicht wirklich erinnern, wohl aber an ihre Freude an Farben, die sie schon seit ihren frühesten Kindheitserinnerungen begleiten.

„Ich entwarf schon sowas ähnliches wie Mandalas, als noch keiner von ihnen sprach“, schmunzelt sie. Diese kreisförmigen Ausmalbilder wurden erst viele Jahre später populär.

Von Mandalas zu Ölfarben

Da hatte Anika Sobania schon längst zu kräftigen Ölfarben gewechselt. „Mein Opa hat sehr gerne gemalt. Er wollte auch mal Künstler werden, aber dann kam der Krieg dazwischen und ließ seine Träume platzen“, erzählt sie.

Die Arbeitsfläche der Malerin. Foto: Andrea Leifeld

Seine Ölfarben vermachte ihr die Oma, als sie alt genug für diese Maltechnik war. Geboren und aufgewachsen in Salzgitter-Bad, besuchte die kleine Anika (geborene Klenner) die Grundschule am Eikel und später das Gymnasium Salzgitter-Bad. „Ich habe immer, wenn es möglich war, in der Schule Projekte und Kurse ausgewählt, die mit Kunst, Formen und Farben zu tun hatten.“

Porträt von Abba

Als Kind malte sie die kleine Hexe von Otfried Preußler, später porträtierte sie Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid von der schwedischen Pop-Gruppe Abba und stellte Fotografien in der legendären Jugendzeitschrift „Bravo“ aus.

An Malwettbewerben nahm sie schon als Jugendliche teil. „Irgendwann malte ich für ein Schulprojekt den Salinengarten in Salzgitter-Bad und hatte damit die Landschaftsmalerei für mich entdeckt“, erinnert sie sich.

Platz im Wintergarten für die Leidenschaft

Beruflich schlug sie zwar nicht den künstlerischen Weg ein, aber als sie 1992 mit ihrem Ehegatten Dirk in die Gemeinde Liebenburg zog, gab es im neugebauten Häuschen nicht nur Platz für drei Kinderzimmer, sondern im Wintergarten auch einen Arbeitsplatz für viele kreative Momente beim Malen.

„Am liebsten male ich aber direkt in der Natur“, offenbart Anika Sobania.

Motive findet sie längst nicht nur im Stadtgebiet Salzgitter und im Landkreis Goslar, sondern überall in der Welt: In der Toskana, in Paris, in Amsterdam oder an der Nordsee Mittlerweile ist sie bei ihren Bildern auf Aquarellfarben umgestiegen.

Mehr zum Thema

„Ölfarben sind zwar auch toll. Aber da muss man ja immer drei Tage vor dem Urlaubsende aufhören zu malen, damit die Farbe trocknen kann. Das ist einfach nur unpraktisch“, findet die Malerin.

Auch liebt sie die Leichtigkeit und die Transparenz der Technik bei einem Aquarell-Bild. Korrekturen seien da kaum möglich. „Ölfarben malt man über. Aber beim Aquarell geht das nicht.“ Eine weiße Fläche, die erst übermalt ist, sei verloren.

Muse ist wichtiger als Material

Ohnehin sei die Muse wichtiger beim Malen, nicht so sehr, dass Material: „Auch mit Tusche können fantastische Bilder entstehen“, gibt Sobania als Tipp.

Würde sie sich selbst als Heimatmalerin bezeichnen? „Ich male gerne in der Region, auch wegen der kurzen Wege. Am Abend an den Liebenburger Teichen malen statt Fernsehgucken, ein Mal-Nachmittag am Klezmer-Platz oder ein Workshop-Wochenende auf einem Feldweg beim Riechenberger Rittergut nahe Goslar. Da finde ich echte Entspannung vor der Haustür.“

Immer neue Herausforderung

Ob alleine oder in Kreise weiterer Maler, solche Stunden seien immer sehr kraftschöpfend. Es sei auch interessant, durch das Hobby mit anderen Menschen zusammenzukommen. Persönlich sieht sich Anika Sobania mehr als Handwerkerin.

„Das Auge sieht etwas, dass gefällt und die Hand muss es Mithilfe des Pinsels und der Farben umsetzen. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung!“