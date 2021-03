Salzgitteraner Pastor will mit Gesang für Mut sorgen

Salzgitter-Bad. In Pandemie-Zeiten ist jede Abwechslung willkommen. Das meint auch Pastor Benjamin Speitelsbach und bietet seine Gesangskünste an.

Geistliche Lieder gegen den Corona-Blues: Das bietet Pastor Benjamin Speitelsbach von der Erlöserkirche. Das gemeinsame Singen, so heißt es in seiner Mitteilung, fehle vielen. Auch der Weg zur Kirche sei nur manchen und dann unter den strengen hygienischen Regeln möglich. Und auch dort sei aktuell wegen der Pandemie gemeinsamer Gesang nicht möglich. Zwar gebe es digitale Angebote, aber auch hier fehle der persönliche Kontakt oder nicht alle könnten diese nutzen.

Kirchenlieder haben kraftvollen und tröstenden Inhalt

So habe er, Benjamin Speitelsbach, schon das ein oder andere Lied mit Abstand im Freien vor der Haustür oder vor dem Fenster für seine Gemeindeglieder live gesungen – meist zum Geburtstag. Gerade Kirchenlieder hätten oft einen sehr kraftvollen, tröstenden und stärkenden Inhalt. Viele Lieder seien in schwierigen Zeiten entstanden, zum Beispiel „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt“ von Paul Gerhardt. Es stamme aus der Zeit des 30-jährigen Krieges in Deutschland. Aber auch neuere Lieder belebten und stärkten innerlich in dieser Zeit. Darin stecke nicht nur Vertröstung, sondern echte Hoffnung.

Angebot des Pastors gilt für alle Einwohner aus Salzgitter-Bad

Der evangelisch-freikirchliche Pastor will sein Angebot nun auch gern anderen aus Salzgitter-Bad offerieren, soweit es ihm möglich sei. Wer das möchte, kann sich im Gemeindebüro melden: (05341) 36299. Damit kein Auflauf entstehe, gebe es maximal zwei Lieder im Freien – kostenfrei. Sollte er den Bedarf nicht decken können, hoffe er auf den Einsatz von KollegInnen oder Ehrenamtlichen.

red