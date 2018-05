Das erfrischende kühle Nass in der Natur ist – insbesondere bei diesen Temperaturen – eine Wohltat. Da kann ich der Leserbriefschreiberin in der heutigen Ausgabe nur zustimmen, wenn sie den schönen Salzgittersee in den höchsten Tönen lobt. Wenn er auch für mich als Küstenkind von der Ostsee mit...