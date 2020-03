Hurra, Homeoffice!?

Es ist ein hochmodernes und zugleich altbekanntes Wort, das derzeit von vielen Arbeitnehmern einen besondere Veränderung verlangt: Homeoffice! In Zeiten einer fortschreitenden Corona-Pandemie gewinnt der Abstand zum Arbeitskollegen an neuer Bedeutung. Gemeint ist damit nicht etwas die Entfremdung, sondern der räumliche Abstand. Statt dichtem Gedränge in einem Großraumbüro und möglicherweise in der Mensa bleiben die Menschen am heimischen Arbeitsplatz allein – mit schnellem Internet und verlangsamter Infektionsgefahr durch die Kollegen.

Was sich nun so unglaublich neu und innovativ anhört, ist für mich ein alter Hut! Seit deutlich mehr als 23 Jahre als Lokalreporterin unterwegs, friste ich mein Arbeitsleben im eigenen Haus mit heimischen Büro… und in Einzelhaft. So kam es mir schon manchmal vor. Einige Kollegen kennen mich nur vom Telefon und per E-Mail-Kontakt. Die Möglichkeit vom Internet und vor allem in der Digitalfotografie machten in den vergangenen Jahren das Arbeitsleben deutlich leichter. Vor mehr als 20 Jahren war das anders: Da wurden die Texte noch per Fax an die Redaktion geschickt und die Negativ-Filmstreifen in manch nächtlicher Aktion in den Redaktions-Briefkasten eingeworfen.

Denn eines sollte klar sein: Mit einem Homeoffice-Arbeitsplatz verschwimmt die Arbeits- und Freizeit deutlich. Wirklich Feierabend hat man nie. Häufig gehen die verschiedenen Lebensbereiche nahtlos ineinander über. Ist ein Text noch nicht fertig und der Abgabetermin rückt näher: Nichts ist einfacher als der abendlicher Gang an den PC, wenn die Gedanken sprudeln.

Noch häufiger wird abendliche Ausweichtermin mit eigenen Kindern. Ich habe zwei Jungen, heute bereits 24 und 26 Jahre alt, die ihr Wohnrecht daheim bis weit nach dem Abitur ausnutzten. Ein deutlicher Vorteil beim Homeoffice ist: Probleme mit der Betreuung der Kinder in den Schulferien und bei Kinderkrankheiten hatte ich nie! Wohl aber die Probleme, wie es ist, eine Text schreiben zu müssen, wenn die Jungs lieber „Monopoly“ oder „Dungeon & Dragons“ mit einem spielen wollen.

Mit meinem Blick vom Arbeitsplatz auf den Spielplatz stand ich auch immer für andere Notfälle parat: „Mama kommt schnell. Marian ist gerade von Klettergerüst gefallen“, kann ich mich noch an einen Hilferuf meines Sohnes erinnern. Selbst im Bekanntenkreis war lange Zeit meine Tätigkeit nicht jedem klar: Du bist ja zu Hause! Stimmt, das bedeutete aber nicht, dass ich immer Zeit für Klönschnack und Kaffee hatte.

Was aus meiner Sicht dem Homeoffice auf Dauer deutlich fehlt, ist der Kontakt zu den Arbeitskollegen! In vielen Dingen. So wird zu einem Themen beraten, die man vorschlug, aber selbst ist man bei der Besprechung nicht dabei. Der Meinungsaustausch, die gemeinsame Mittagspause – und auch der Smalltalk über den Bildschirmrand. Homeoffice mag für den Moment prima sein und in Zeiten von Corona als besondere Lösung groß gefeiert werden, aber glaubt mir: Für ein Berufslebens und das menschliche Miteinander ist es auf Dauer ungeeignet.