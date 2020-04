Die Kontaktsperre und die damit verbundenen Einschränkungen mögen belastend sein, sie bergen aber auch einiges an Komik in sich. „Wie haltet ihr das mit dem Friseur?“, fragte mich dieser Tage eine Bekannte und verwies darauf, dass auch dieser Berufsstand bis wenigstens zum 19. April nicht aktiv werden kann. Das Problem: Man kann den Menschen zwar verordnen, dass sie sich nicht mit anderen treffen, ihren Haaren aber kann man nicht verbieten zu wachsen. Die Meldung über den Tod des Zeichners der Asterixbände, Albert Uderzo, erinnerte mich an die Geschichte aus dem allerersten Band, Asterix der Gallier. Dort kämpften die römischen Legionäre mit den Folgen eines Zaubertranks, der ihre Haare und Bärte unaufhörlich wachsen ließ. So schlimm wird es bei uns nicht kommen, aber vielleicht sind Comics wie Asterix & Co auch etwas, was einem in dieser Zeit ein wenig die Laune verbessert. Egal, was sie dafür tun, nicht in ein seelisches Loch zu fallen, wichtig ist, dass sie gesund bleiben.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an