Das Leiden der Laberer

Wer beobachtet, wie corona-angepasst die meisten Bürger auf sich und ihrer Nächsten Gesundheit mit Maske und Distanz achten, hat mitunter den Eindruck, dass die Penibilität im gleichen Maße steigt, wie die Fallzahlen sinken. So haben viele den Mund-Nasen-Schutz für alle Fälle stets am Hals baumeln, andere mögen sich niemals den Hinweis aufs normgerechte Tragen der Maske versagen. Dass das aufgrund stofflich stark ausgebremster Artikulation öfter mal fehlschlägt, ist bei Rechthabern noch eher zu ertragen als etwa an der Fleischtheke oder beim Bäcker. Mitunter irritiert schon, dass man zwei Brötchen wünscht, aber drei erhält. Und wer einen Kaffee ordert, muss schon mal die Antwort ertragen, dass Waffeln aus sind. Endgültig dem Wahnsinn nahe sind aber vermutlich die, die schon aus Passion dazu neigen, insbesondere an der Fleischtheke derart viele Detailfragen zu stellen, dass den Wartenden der Appetit vergeht. Manch ausgebremste Artikulationslust dürfte so auch gern mal ihre Vorzüge haben.

