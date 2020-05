Schöne digitale Welt

Ihr Mix aus Informationen und Unterhaltung im Live-Stream auf facebook kommt an.

Endlich, der ländliche Raum rückt in den Fokus von Digitalisierungsprojekten. Die 5G-Technologie, für die in dieser Woche eine weitere Ampel auf Grün geschaltet worden ist, wird’s möglich machen – schneller als die Breitbandtechnologie LTE, deren Segen allerdings noch nicht wirklich in jedem Dorf angekommen ist.

Nun also 5G in Forst- und Landwirtschaft. Das ist interessant: Wer in den Wald geht, soll sich gemessene Daten von Bäumen direkt aufs Handy laden lassen können, um zu erfahren, wie es dem Wald geht. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ein wichtiges Instrument.

5G soll aber auch den öffentlichen Personennahverkehr beflügeln und selbstfahrende Autos ermöglichen, die miteinander kommunizieren. Vielleicht fahren sie dann auch gleich noch umweltfreundlicher? Das wäre doch eine schöne Anregung für die Tüftler rund um 5G. Auch das Gesundheitswesen im ländlichen Raum könne von der 5G-Technologie profitieren, meinte Landrätin Christiana Steinbrügge.

Ich drücke den beiden Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt für ihre weitere Teilnahme am 5G-Innovationswettbewerb jedenfalls die Daumen. Denn da hat die Landrätin Recht: Digitale Technologien sind unverzichtbar, wenn ländliche Regionen als Wirtschaftsstandorte gestärkt und Lebensqualität für alle gesichert werden sollen. Die Ostfalia als Partner mit ihren wirklich klugen Köpfen ist die erste Wahl.

Dass unser Leben immer digitaler wird, zeichnet sich in unser aller Alltag ab: War es früher das Faxgerät, das stets dann von einem Fachmann abgebaut und gegen ein neues ersetzt wurde, wenn man gerade alle Tasten und Funktionen verinnerlicht hatte, so ist es heute mindestens das Smartphone, das mit noch schnellerer Touch-ID und erstaunlichen Bildbearbeitungsmöglichkeiten daherkommt. Und wir müssen Schritt halten.

Besonders anschaulich hat das einst Elke Großer, die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landkreis, während einer Senioren-Versammlung erklärt. Wenn Ihr nicht skypen könnt, sagte sie zu den Senioren, habt Ihr keine Chance, Eure Enkel in Amerika beim Telefonieren zu sehen. So eine Ansprache zieht! Angebote für Senioren in neuen Technologien – ein schönes Thema für unser Bildungszentrum.

Spätestens seit Corona dürfte es manchem aufgefallen sein, dass er um die Digitalisierung nicht herumkommt, wenn er auf dem Stand der Dinge sein will. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wolfenbüttel macht es uns wöchentlich vor.

Ihr Mix aus Informationen und Unterhaltung im Live-Stream auf facebook kommt an. „Wolfenbüttel handelt“ als digitale Initiative der inhabergeführten Geschäfte ebenso!