Die Jogger-Krise

Wird Zeit, dass die Krise ein Ende findet! Man richtet sich so ein in seiner Jogging-behosten Einsamkeit. Die Krise kitzelt das Beste aus den Menschen heraus, sagt mir eine Gesprächspartnerin bei einer Recherche vor Kurzem. Ich habe eher den gegenteiligen Eindruck: Macht Corona mich zum Menschenhasser? Ist das noch „Social Distancing“ oder bin ich ein Misanthrop? Als der Postbote vor Kurzem an unserer Haustür klingelte und das Paket nicht wie seit einigen Wochen üblich auf dem Boden abstellte, sondern bis an die Wohnungstür kam, um es mir in die Hand zu drücken, bin ich regelrecht zusammengezuckt. „Was soll denn das nun?“, schoss mir durch den Kopf. Genauso geht es mir, wenn mir auf dem Gehweg Menschen entgegenkommen, die sich nicht, wie ich das tue, an den äußersten Rand des Trottoirs zwängen, um den Abstand möglichst groß zu halten. Und wenn ich den Fahrer des weißen Kombis noch einmal sehe, wie er sich ins absolute Halteverbot stellt, um „mal kurz“ Geld aus dem Automaten zu ziehen, dann schwillt mir womöglich nicht nur der Kamm. Vielleicht kitzelt die Krise nicht das Beste aus den Menschen heraus, vielleicht verstärkt sie, was ohnehin da ist? Auch kein schöner Gedanke. Ich wasche erst mal meine Jogginghose. Kann ja nur besser werden.

Diskutieren Sie auf Facebook unter oder mailen Sie an