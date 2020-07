Mir ist langweilig

Hätte sie Tagebuch geführt, hätten sich die einzelnen Tage kaum voneinander unterschieden: Aufstehen (eher spät als früh), waschen (eher gar nicht), lesen und essen (eher wenig als viel), YouTube-Videos zu Computerspielen oder Schminktipps ansehen und danach selbst zocken und Make-up auftragen (eher häufiger als weniger), schlafen gehen (maulend, eher später als angedacht).

Keine Frage, bei berufstätigen Eltern, die nicht sechs Wochen Sommerferien haben, ist es gar nicht so einfach, als Elfjährige Abwechslung in seinen Alltag mit (zu) viel freier Zeit zu bringen. Tochter Ylva meisterte den Lockdown der vergangenen Monate auf ihre Art ordentlich, wenngleich wir uns etwas mehr kreative Auslastung neben den zehnminütigen Klarinetten-Fingerübungen gewünscht hätten. Sie kam mit ihrer Qualität-Schlunzzeit gut über die Runden, doch nun – in der zweiten Schulferienwoche wieder im gefühlten Lockdown -- stöhnt sie laut: „Oh, wann ist endlich wieder Schule? Mir ist laaaangweilig.“ Das wäre ein Tagebucheintrag für die Ewigkeit gewesen...