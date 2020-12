(Keine) Punkte für den Künstler

Wenn die Festtage näher kommen, werden die Gedanken wärmer – selbst in diesem doch sehr speziellen Jahr. Schön, wenn man diese Zeit dann auch mit anderen teilen kann, und sei es größtenteils nur online. Corona erfordert besondere Maßnahmen, das ist keine Neuigkeit mehr – also haben wir uns kürzlich mit ein paar netten Kollegen zu einer digitalen Weihnachtsfeier getroffen. Glühwein und Kekse waren ganz analog dabei, zum fröhlichen Austausch kamen noch ein paar witzige Spiele. Es ging unter anderem darum, Begriffe zu zeichnen: Wer sie am schnellsten errät, bekommt die meisten Punkte, und der „Künstler“ wird belohnt, wenn möglichst viele Mitspieler das Motiv erraten. „Fledermaus“ und „Kochen“ bekomme sogar ich noch ganz gut hin, aber bei „Maniküre“ oder (weniger schön) „Kriegsschiff“ bin ich dann offenbar an meine Grenzen gestoßen – viele Punkte wurden zumindest nicht verteilt. Aber sei’s drum, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Nächstes Jahr dann aber hoffentlich wieder persönlich.

