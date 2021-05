Als ÖPNV-Odysseus verfolge ich die Diskussion um die mögliche Wiederbelebung der Bahnstrecke von Lebenstedt nach Fredenberg natürlich besonders aufmerksam. Ich erinnere mich noch gut, dass ich als Kind von Lebenstedt nach Hildesheim fahren konnte – mit Umstieg in Derneburg. Da flankierte man den schon damals verrotteten Bahnhof in Fredenberg, an dem sogar noch Schranken die Straße von Lichtenberg bei querenden Zügen sperrten. Am vergangenen Wochenende fuhr ich von Lebenstedt nach Braunschweig, zunächst per Kleinbus bis nach Lengede-Broistedt, ehe es von dort via Bahn weiterging. „Begrenzte Platzwahl“ gibt die KVG für den eingesetzten Kleinbus mit auf den Weg. Kann also sein, dass man im schlechtesten Fall nicht mit darf und zum Odysseus wird. Bleibt spannend, der ÖPNV in Salzgitter…