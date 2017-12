Tüv Nord prüft Trecker

Das neue Jahr beginnt auch in Salzgitter für die Halter von Landmaschinen mit der Möglichkeit, ihre Fahrzeuge einfach und schnell für eine Tüv-Prüfung vorstellen zu können. Der „Trecker-Tüv“ ist an den Dienstagen, 13. Februar und am 13. März 2018, zwischen 8 und 12 Uhr in Lesse bei Firma Weske zu...