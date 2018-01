Oh, wie schön ist Norwegen

Lebenstedt Der Braunschweiger Globetrotter Reinhard Pantke war 2016 und 2017 über vier Monate per Fahrrad, zu Fuß und per Schiff in Norwegen und Schweden unterwegs und legte tausende Kilometer zurück. Die Bilder und Filme der Reise zeigt er am Dienstag, 6. Februar, von 19.30 Uhr an in der Kulturscheune....