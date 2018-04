Salzgittersee für alle soll bleiben

Eine Bürgerinitiative (BI) ist in Gründung, sie soll die Planungen und Konzepte für den Salzgittersee kritisch begleiten, um den Charakter des Sees als grünes Naherholungsgebiet und Freizeitoase für alle Bürger zu erhalten. Dies ist das Ergebnis einer Veranstaltung am Donnerstagabend in der Begegnungsstätte Brücke am Fredenberg. Eingeladen hatte der Salzgitteraner Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen. ...