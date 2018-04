Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Lebenstedt . Ein 54-Jähriger fuhr am Montag gegen 17.30 Uhr in Höhe des City-Tores mit seinem Auto auf einen Volkswagen auf, der an der Lebenstedter Konrad-Adenauer-Straße an einer Ampel hielt, die Rot zeigte. Der VW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden an...