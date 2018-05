Auseinandersetzung nach „Tanz in den Mai“-Party

Lebenstedt Nach einer „Tanz in den Mai“-Veranstaltung kam es am 1. Mai gegen 3.25 Uhr auf offener Straße zu Beleidigungen gegen Polizeibeamte, körperlichen Auseinandersetzungen unter ehemaligen Partygästen und Widerstandshandlungen gegen einschreitende Polizeibeamte. Mehrere Personen mussten in Gewahrsam...