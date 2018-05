Vortrag über Klimawandel

Lebenstedt Der Arbeitskreis Senioren der IG Metall und die Bildungsvereinigung Arbeit & Leben laden am Dienstag, 15. Mai, um 15 Uhr in das Gewerkschaftshaus, Chemnitzer Straße 33, ein. Thema des Vortrags ist: „Ist das Ökosystem der Erde in Gefahr?“. Es referiert Steffen Kühne, Referent für...