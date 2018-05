Feuer auf MAN-Gelände war Brandstiftung

Nach dem Brand auf dem MAN-Gelände in der Heinrich-Büssing-Straße am Mittwoch, hat die Polizei nun die Brandursache ermittelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheint eine vorsätzliche Brandlegung unter Verwendung eines Brandsatzes als Ursache festzustehen, heißt es in der Polizeimeldung. Bei dem Feuer waren mehrere Sattelzugmaschinen, die auf einer eingezäunten Parkfläche abgestellt waren, komplett ausgebrannt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eindringlich nach Zeugen, die am Mittwoch, in der Zeit von 2 bis 3.30 Uhr, im Bereich des MAN-Werksgeländes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lebenstedt unter Tel: (05341) 1 89 70 entgegen.

