Raststätte Salzgitterhüttenblick an der A 39 soll im Juni eröffnen

Lebenstedt. Was lange währt, wird endlich gut: Nach Auskunft der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird die Tank- und Raststätte Salzgitterhüttenblick im Juni eröffnet. Mitte Juni können Autofahrer in Richtung Norden einen Zwischenstopp einlegen, ab Ende Juni auch in Richtung Süden. Verzögerungen und Baustopps waren in den vergangenen Jahren an der Autobahn 39 zwischen...