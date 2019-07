Salzgitter. In der Nacht zum Montag hat es auf der Kattowitzer in Lebenstedt gekracht. Laut Feuerwehr entfernte sich einer der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Unfall mit Leichtverletzten in Salzgitter: Fahrer flüchtet

Ein Unfall mit zwei leichtverletzten Personen hat sich am späten Sonntagabend auf der Kattowitzer Straße in Salzgitter ereignet. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Eines davon verließ den Unfallort unerlaubt. Der 21-Jährige Fahrer stellte sich am Montagmorgen der Polizei. Er hatte Alkohol im Blut.

Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Gekracht hat es gegen 23.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Kattowitzer Straße und der Neißestraße. Ein 21 Jahre alter Fahrer wollte an der Kreuzung nach links abbiegen und nahm einem 36-Jährigen die Vorfahrt – auf der Kreuzung krachten die Autos zusammen.

Laut Angaben eines Feuerwehrsprechers fanden die Einsatzkräfte einen beschädigten Pkw vor, als sie den Unfallort erreichten. Vom zweiten Fahrzeug fehlte jede Spur. Der 21-Jährige Unfallverursacher sowie seine Mitfahrer steigen nach dem Unfall aus und erkundigten sich nach dem Befinden der Insassen des anderen Pkw. „Als der geschädigte 36-Jährige sagte, er wolle die Polizei rufen, flüchtete der 21-Jährige“, erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak auf Nachfrage. Warum er sich vor einer Konfrontation mit der Polizei fürchtete, stellte sich später heraus.

21-Jähriger hatte Alkohol im Blut

Nachdem die Polizei den Wagen gefunden hatte, setzte sie sich mit dem Vater des 21-Jährigen in Verbindung. Alles deutet darauf, dass der junge Mann bei dem Unfall am Steuer gesessen hatte. Am Montagmorgen schließlich stellte er sich der Polizei – er hatte noch immer Alkohol im Blut.

Der 36-Jährige und sein 44-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Laut Pintak klagten beide über Rückenschmerzen. feu

Dieser Artikel wurde aktualisiert.