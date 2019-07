Lebenstedt: Zwei Raser vor Amtsgericht zu Geldstrafen verdonnert

Die beiden jungen Männer waren in ihren BMWs am 4. August 2018 mit stark erhöhter Geschwindigkeit auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt unterwegs. Eine Polizeistreife beobachtete das Geschehen und stellte die Verdächtigen schließlich auf dem Parkplatz des Filmpassage-Kinos an der Berliner...