Lichtenberg: Wurfmaschine der Lichtenburg wird vorgeführt

Lichtenberg. Am 4. August zeigt der Förderverein Würfe mit seiner Wurfmaschine. Die Vorführung der Blide erfolgt im Rahmen einer Führung.

Der Förderverein Burg Lichtenburg wird am Sonntag, 4. August, ab 10.30 Uhr Würfe mit seiner Wurfmaschine, der Blide, vorführen. Diese Unterform des Katapults war im Mittelalter eine gängige Angriffswaffe bei der Belagerung und Erstürmung stark befestigter Burgen. Der Förderverein besitzt einen Nachbau einer solchen Belagerungsmaschine.

Die Vorführung der Blide erfolgt im Rahmen einer Burgführung, die zwischen April und Oktober regelmäßig an jedem ersten Sonntag im Monat angeboten werden.

Während der Führung wird, laut Mitteilung, auf die einstige Bedeutung der Burg und ihre Zerstörung zur Zeit der Reformation eingegangen. Für Besucher ist es auch nach mehr als zwei Jahren wieder möglich, einen Rundblick vom Bergfried der Burganlage zu werfen. Eine neue Aussichtsplattform wurde kürzlich fertig gestellt.

Der Treffpunkt für die Veranstaltung ist an der Informationstafel am Parkplatz des Restaurants Burgberg auf dem Burgberg in Salzgitter-Lichtenberg, Burgbergstraße 147.

Die Veranstalter weisen daraufhin, dass bei Regenwetter die Vorführung der Blide nicht stattfinden kann. .