Streit in Thiede – Sohn schubst Vater gegen die Wand

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten ein 36-jähriger Salzgitteraner und sein 62-jähriger Vater im alkoholisierten Zustand derart in Streit, dass der Sohn seinen Vater schubste und dieser mit dem Kopf gegen die Wand stieß. Hierbei, heißt es in einer Meldung der Polizei weiter, verletzte der Vater sich glücklicherweise nicht. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, beruhigten sich sowohl Vater als auch Sohn. Der jüngere von beiden verließ die Wohnung auf eigenen Wunsch, um weiterem Streit vorerst aus dem Weg zu gehen.

