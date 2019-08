Betroffen waren Schulen am am Hans-Böckler-Ring und an der Straße An der Windmühle.

Lebenstedt. In ener Schule wurde eine Scheibe eingeworfen, in einer anderen wurde die Fassade beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte beschädigen zwei Schulen in Lebenstedt

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Mittwoch, 7. August, 17.10 Uhr, eine Scheibe einer Schule am Hans-Böckler-Ring eingeworfen. Sie hätten dazu einen Pflasterstein verwendet und Schaden von mindestens 500 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die bereits im Zeitraum zwischen Dienstag, 6. August, 16 Uhr, und Mittwoch, 7. August, 11 Uhr, die Außenfassade einer Schule an der Straße An der Windmühle mit Graffiti besprüht haben. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, so die Polizei.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt, (05341) 18970, in Verbindung zu setzen.