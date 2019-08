Mann schlägt in Lebenstedt mit einer Flasche zu

Zwischen einem 51-Jährigen und einem 27-Jährigen ist es nach Polizeiangaben an der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt am Donnerstag, 8. August, gegen 21.15 Uhr zu einem Streitgespräch gekommen. Zur Ursache und zum Verlauf des Streites könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, der 51-jährige Mann solle den anderen mit einer Flasche geschlagen haben. Der 27-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten, so die Mitteilung. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

