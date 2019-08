Lebenstedt: Fahrer betrunken und Wagen nicht richtig zugelassen

Ein 28-Jähriger ist am Sonntag, 18. August, um 7.35 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße mit einem nicht ordnungsgemäß zugelassenen Auto von der Polizei angehalten worden. Die Polizei teilt mit, dass der Mann aus dem EU-Ausland stamme und sich schon mehrere Jahre in Deutschland aufhalte. Da das Fahrzeug die Zulassung des Herkunftslandes des Mannes habe, leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Bei einer weitergehenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen den 28-Jährigen ist ein Ordnungswidrigskeitsverfahren eingeleitet worden. Darüber hinaus untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt.