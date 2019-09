Unbekannte haben am Sonntag, 1. September, in der Zeit zwischen 3 und 13.45 Uhr einen schwarzen Daimler auf einem Parkplatz an der Straße Rohrdommel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten die Täter dabei sowohl die Motorhaube als auch die hinteren Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.