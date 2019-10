Lebenstedt: Radfahrer will vor Polizeikontrolle flüchten

Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei. (Symbolbild)

Ein 19-jähriger Radfahrer hat in der Nacht zu Freitag gegen 1.30 Uhr versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Wie die Polizei mitteilt, war der Radler in der Straße „Zum Salzgittersee“ unterwegs, als eine Polizeistreife ihn überprüfen wollte. Der 19-Jährige habe daraufhin plötzlich umgedreht und wollte davonfahren. Auf einem Parkplatz in der Nähe konnte die Streife ihn anhalten. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann wahrscheinlich Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Außerdem habe der 19-Jährige auch Drogen bei sich geführt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei weiter.