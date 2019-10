Beengte Küche ist in Lebenstedter Kita bald Vergangenheit

Im Mai nächsten Jahres soll er fertig sein, der neue großzügige Küchentrakt für die Kita St. Markus in Lebenstedt. „Dringend nötig“, meint Leiterin Sabrina Ulrich, denn Frühstück und Mittagessen für 115 Kinder werden in der Kita selbst zubereitet. Bislang in einem gut zwölf Quadratmeter großen Raum...