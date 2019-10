Lebenstedt: Unbekannte versuchen in Gaststätte einzubrechen

Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 3.30 und 9.50 Uhr versucht, in eine Gaststätte in der Wehrstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Täter dabei an mehreren Fensterrahmen und Fensterelementen einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.

