Pkw krachen zusammen: Drei Verletzte bei Unfall in Salzgitter

Bei einem Unfall in Salzgitter-Lebenstedt sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, krachten an der Kreuzung Kattowitzer Straße und Bruchmachtersenstraße zwei Pkw zusammen.

Schaulustige am Unfallort

Die Trümmerteile der Autos verteilten sich auf der Straße – genau wie Öl, das die Fahrzeuge durch den Unfall verloren. Als die Wehrleute eintrafen, hatten sich schon Schaulustige am Unfallort eingefunden. Der Rettungsdienst betreute die Verletzten am Unfallort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen – ebenso zum Unfallhergang.

Feuerwehr sperrt Kreuzung ab

Bis die beiden demolierten Pkw abgeschleppt waren, sperrte die Feuerwehr die Kreuzung ab. Zuvor nahm sie das ausgelaufene Öl wieder auf. feu