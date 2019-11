Was die Diebe aus dem Wohnhaus gestohlen haben, ist zurzeit noch Teil der Ermittlungen der Polizei. (Symbolbild)

Diebe brechen in Lebenstedter Wohnhaus ein

Diebe sind zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in ein Wohnhaus am Talufer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume und Behältnisse. Zurzeit ermittelt die Polizei, welche Gegenstände gestohlen wurden. Die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro, so die Polizei weiter.