Drütte. Die Einbrecher haben auch versucht, über eine Tür in das Wohnhaus zu gelangen. An der Zugangstür scheiterten die Täter jedoch.

Unbekannte Täter sind am Montag um 9.30 Uhr in die Garage eines Wohnhauses an der Drütter Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher im weiteren Verlauf der Tat eine Zugangstür zum Haus gewaltsam zu öffnen.

Die Täter scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Der entstandene Schaden beträgt weniger als 100 Euro, so die Polizei weiter.