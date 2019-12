27-Jähriger des Hauseinbruchs in Lichtenberg verdächtigt

Lichtenberg. Der Mann wird knapp sechs Stunden nach einem Einbruch an der Tiefen Straße samt Autoklau in Braunschweig von der Polizei gestellt.

Ein 27-Jähriger ist nach derzeitigem Ermittlungsstand am Montag gegen 14.40 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Tiefen Straße eingebrochen.

Wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt, durchsuchte der Mann dort offenbar zahlreiche Behältnisse und beschädigte zudem Gegenstände. Er entwendete zudem einen VW.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der vermeintliche Täter noch am selben Tag gegen 20 Uhr in Braunschweig von der Polizei aufgegriffen werden, so Pintak weiter. Die weiteren Ermittlungen dauerten noch an.