Die Polizei erwischte am Sonntag gegen 12.30 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer unter Drogeneinfluss.

Thiede. Das ergab eine Polizeikontrolle am Sonntagmittag auf der Frankfurter Straße. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

18-Jähriger fährt in Thiede unter Drogeneinfluss Auto

Der 18-jährige Fahrer eines Opels wurde am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in Thiede kontrolliert. Dabei stellten die Beamten laut Polizeisprecher Matthias Pintak Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum hin. Ein an Ort und Stelle vorgenommener Test erhärtete diesen Verdacht. Die Polizisten entnahmen dem Mann darauf eine Blutprobe und untersagtem ihm die Weiterfahrt.