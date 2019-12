Nach Rosin-Besuch: Manu macht in Lebenstedt weiter

Wer „Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf“ mit dem Bericht von „Auf zu Manu“ aus Lebenstedt verfolgt hat, hat ein kleines Drama miterlebt. Eine Familie versucht, ein kleines Restaurant, bei dem es besser laufen könnte, auf Vordermann zu bringen, und Promi-Koch Frank Rosin fasst sie nicht gerade mit Samthandschuhen an. Wenige Monate danach wollten wir wissen, wie es Manuela Erlitz & Co geht, und was das Rosin-Gewitter...