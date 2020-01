Wettbürobetreiber vertreibt Einbrecher in Lebenstedt

Am Neujahrsmorgen um 0.40 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wettbüro in der Berliner Straße. Der Täter brach ein Fenster auf und versuchte vergeblich, zwei Automaten aufzuhebeln. Der Betreiber des Wettbüros wurde über sein Smartphone über eine Alarmauslösung informiert. Vor Ort traf er auf den Einbrecher, der floh. Der Betreiber und ein Zeuge verfolgten den Täter, dem die Flucht gelang. Immerhin konnte der Betreiber ein Foto des Täters anfertigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

