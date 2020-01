Radfahrer wird in Lebenstedt bei Unfall leicht verletzt

Weil ein 75-jähriger Fahrer eines Daimler offensichtlich beim Einbiegen von einem Parkplatz in die Neißestraße den von rechts kommenden 27-jährigen Radfahrer übersah, kam es am Montag um 13.25 Uhr zu einem Zusammenstoß. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Dabei zog sich der Radfahrer leichte...