Salzgitteraner Wehren löschen Brand auf Drütter Acker

Drütte. Zusammengeschobene Bäume und Sträucher fingen am Mittwochabend in der Nähe der Straße „Zu den Rotten“ Feuer.

Zu einem Brand auf einem Acker in Drütte wurde am Mittwochabend gegen 19.15 die Feuerwehr gerufen. In der Nähe der Straße „Zu den Rotten“ war aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Ein Landwirt zog mithilfe seines Traktors die Bäume auseinander und brachte sie auf den Acker, wo sie leichter gelöscht werden konnten. Foto: Jürgen Stricker

In Brand geraten war ein großer Haufen aufgeschichteter Bäume und Sträucher. Landwirte hätten sie zusammengeschoben, um Tieren einen Unterschlupf zu ermöglichen, berichtete Einsatzleiter Ingo Beemers. Weil die teils sehr trockenen Baumreste stark ineinander verkeilt waren, hatten die Flammen viele Angriffspunkte. Die Feuerwehrleute mussten daher immer wieder nachlöschen. Um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen und besser löschen zu können, wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Immendorf ein Landwirt aus Drütte herbeigerufen. Er zog mit Hilfe des Frontladers seines Traktors die Bäume und Sträucher auseinander und brachte sie zum löschen auf den Acker. „Die Glutnester wären sonst immer wieder aufgeflackert und wir hätten mehrmals in der Nacht noch wieder zu Nachlöscharbeiten rausfahren müssen“, sagte Hauptbrandmeister Beemers, der für die Unterstützung dankbar war. Zunächst hatten die Feuerwehren mit Wasser aus den Tanks ihrer Fahrzeuge gelöscht, schließlich aber noch einen nahe gelegenen Bach angezapft.

Alarmiert worden waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwilligen Feuerwehren Immendorf und Gebhardshagen. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute im Einsatz.