Post eröffnet ihren neuen Zustellstützpunkt in Lebenstedt

Die Deutsche Post DHL hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden zum Schichtbeginn der Zusteller ihren neuen Zustellstützpunkt in Lebenstedt an der Hans-Birnbaum-Straße 12 in Betrieb genommen. Mit dem bereits eröffneten Stützpunkt im Gewerbegebiet Fuchsbach Salzgitter-Bad sieht sich die Post nun für eine moderne und zeitgemäße Versorgung der Kunden sowohl in Salzgitter-Bad und dem benachbarten Einzugsgebiet sowie in Lebenstedt und...